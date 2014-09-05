Учения пожарников прошли на базаре в Чартаке

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 5 сентября. /УЗИНФОРМ/. На днях дехканский рынок Чартака – райцентра Наманганской области Узбекистана – стал ареной учений пожарников: огнеборцы отрабатывали действия по ликвидации возгораний. Заодно они проверили состояние пожарного инвентаря, пополнили его новыми огнетушителями, а также обучили персонал рынка и торговцев методам борьбы с огнем.

"Мы очень благодарны работникам пожарной безопасности, которые помогли нам отладить систему борьбы с огнем и передали нам 50 новых огнетушителей", – говорит директор ООО "Чорток дехкон бозори" Камолжон Каюмов.

В ходе учений бойцы во главе с начальником смены Сайфиддином Халиковым показали, как надо примять огнетушители при ликвидации условного пожара. Также отрабатывали варианты действий с учетом возможных направлений распространения огня, наличия путей эвакуации, водоемов.

Участникам учений пожарники напомнили, что нормы пожарной безопасности надо соблюдать и дома, нельзя использовать самодельные обогреватели, плитки и прочие поделки, показали их наиболее опасные конструктивные особенности.

По данным отдела пожарной безопасности Чартакского РОВД, в районе произошло около 30 пожаров.

"В основном они происходят из-за неосторожного пользования газовыми и электрическими приборами, сандалами и печками, неисправности электропроводки по другим причинам", – отмечает начальник ОПБ майор Абдугаппор Хайдаров.

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