Руководитель Наманганской области поздравил героя Нанкина

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 5 сентября. /УЗИНФОРМ/. Хоким Наманганской области Баходир Юсупов в торжественной обстановке во вторник вручил призеру 2-х юношеских Олимпийских игр в Нанкине Адхамжону Эргашеву ценные подарки.

Юный штангист Адхамжон оказался одним из героев игр, завоевав бронзовую медаль в весовой категории до 56 килограммов. Адхамжон Эргашев в толчке поднял 110 килограммов, в рывке – 133, набрав в сумме двоеборья 243 очка.

Представители областного и районного хокимиятов, широкой общественности, тренеры молодого спортсмена, члены семьи, друзья и работники СМИ поздравили наманганского спортсмена.

"На торжествах в связи с 23-летием независимости нашей Родины Президент Ислам Каримов высоко оценил достижения молодых спортсменов, признал наши успехи победой всего народа, всего Узбекистана. Это вдохновляет нас на достижение новых рубежей. Чтобы быть достойным этого высокого доверия, прославлять Узбекистан в международном масштабе, буду еще больше работать над собой", – говорит Адхамжон Эргашев.

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