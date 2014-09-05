День знаний прошел в РКНЦ в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 5 сентября. /УЗИНФОРМ/. 3 сентября в Российском центре науки и культуры в Ташкенте был проведен традиционный праздник, посвященный началу нового учебного года. Также его участникам был представлен новый руководитель представительства Россотрудничества в Узбекистане Виктор Шулик.

Руководитель Представительства Россотрудничества Валерий Кайер открыл мероприятие и поздравил детей, учителей и родителей, пожелав, чтобы в жизни у каждого всегда оставалось место новым знаниям. После этого господин Кайер представил своего преемника – Виктора Шулика.

Директор Республиканской специализированной школы искусств Сом Садыков поблагодарил Российский центр науки и культуры в Ташкенте, а также организаторов конкурса рисунков "Слово за нами" Международный фонд "Русский мир" за предоставленную его воспитанникам возможность участвовать в этом творческом состязании. Выставка лучших конкурсных работ номинаций "Лукоморье" и "Край родной" и подведение итогов регионального этапа конкурса прошло в рамках Дня знаний.

А затем был показан концерт творческих коллективов РЦНК, подготовивших яркие стилизованные и театральные номера.

В заключение Валерий Кайер и Виктор Шулик вручили дипломы участника конкурса "Слово за нами", работы которых в дальнейшем будут направлены в оргкомитет конкурса, а также поблагодарили друзей и партнеров.

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