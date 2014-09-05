Узбекская делегация вернулась из Ашхабада

НОВОСТИ В МИРЕ, 5 сентября. /УЗИНФОРМ/. Делегация Узбекистана приняла участие в прошедшей 3-4 сентября в столице Туркменистана международной конференции высокого уровня "Роль транзитно-транспортных коридоров в обеспечении международного сотрудничества и устойчивого развития", в которой приняли участие более 200 участников из 33 стран и 16 международных организаций, которые представляли ведомства транспорта, иностранных дел, торговли зарубежных государств и другие. Узбекская сторона была представлена была представлена сотрудниками Министерства внешних экономических связей, инвестиций и торговли.

Конференция была организована Министерством иностранных дел и Министерством автомобильного транспорта Туркменистана совместно с Европейской экономической комиссией ООН, Экономической и социальной комиссией ООН для Азиатско-Тихоокеанского региона, ОБСЕ, Международным союзом автомобильного транспорта (IRU) и Межправительственной комиссией по транспортному коридору Европа-Кавказ-Азия (ТРАСЕКА) с целью обсуждения вопросов активизации международного сотрудничества по созданию эффективной и безопасной международной транспортной инфраструктуры, прежде всего, транзитных коридоров, пролегающих через регион Центральной Азии.

3 сентября в рамках форума прошла четырехсторонняя встреча по вопросу создания транспортного коридора Узбекистан-Туркменистан-Иран-Оман (в перспективе он будет продлен до Катара), который призван связать страны Средней Азии и Ближнего Востока. В ходе встречи министры государств-участников проекта обменялись мнениями по вопросам начала строительства коридора и обеспечения эффективного его функционирования.

4 сентября участники конференции приняли участие в торжественных мероприятиях по случаю открытия в Ашхабаде нового таможенного терминала и автовокзала, а также в торжественной закладке строительства скоростного шоссе Ашхабад - Туркменбаши.

Кроме того, в рамках пребывания в туркменской столице узбекская делегация провела ряд двусторонних встреч с туркменской стороной по актуальным вопросам дальнейшего расширения взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества.

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