Визит представителя МИД Аргентины в Ташкент

ТАШКЕНТ, 5 сентября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Министерстве внешних экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана была проведена встреча с заместителем министра иностранных дел Аргентинской Республики Эдуардо Антонио Зуаином, прибывшим в Ташкент для обсуждения вопросов развития двустороннего сотрудничества.

В ходе состоявшихся переговоров стороны рассмотрели перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, отметили важность скорейшего формирования нормативно-правовой базы сотрудничества, активного установления и расширения партнерских отношений на уровне деловых кругов.

По данным МВЭСИТ, в 2013 году товарооборот между Республикой Узбекистан и Аргентиной увеличился в 2,2 раза и составил свыше 24 млн.долларов. По итогам первого полугодия нынешнего года объем взаимной торговли вырос в 3 раза до 39 млн.долларов.

УЗИНФОРМ