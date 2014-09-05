Делегация МИД Узбекистана приняла участие в саммите НАТО в Ньюпорте

НОВОСТИ В МИРЕ, 5 сентября. /УЗИНФОРМ/. 4 сентября делегация внешнеполитического ведомства Узбекистана во главе с министром Абдулазизом Камиловым приняла участие в специальном заседании по Афганистану саммита НАТО в городе Ньюпорте (Уэльс, Великобритания). Основными темами саммита, завершившегося сегодня, стали кризис на Украине, обсуждение ситуации в Афганистане и вопросы финансирования деятельности Альянса.

В рамках заседания по Афганистану представители государств-членов и партнеров Альянса, вносящих вклад в деятельность Международных сил содействия безопасности (ISAF), при участии ряда приглашенных стран и международных организаций рассмотрели вопросы стабилизации ситуации в Афганистане и его социально-экономического восстановления, сообщает МИД Узбекистана. По итогам заседания была принята Декларация Уэльского саммита НАТО по Афганистану.

5 сентября узбекская делегация провела в Ньюпорте встречу с парламентским заместителем министра иностранных дел и по делам Содружества Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Тобиасом Эллвудом, в ходе которой были обсуждены актуальные вопросы узбекско-британской повестки дня, рассмотрен ход выполнения ранее достигнутых двусторонних договоренностей в различных сферах взаимодействия, а также состоялся обмен мнениями по отдельным проблемам международного и регионального характера.

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