



На пути воспитания гармоничного поколения



БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 сентября. /УЗИНФОРМ/. 4 сентября в школе одаренных детей Каганского района Бухарской области по инициативе областного Кенгаша ДП "Миллий тикланиш" было организовано мероприятие на тему "Воспитание молодежи в духе верности Родине". Цель мероприятия заключалась в пропаганде среди населения успехов, достигнутых в стране за годы независимости, поздравлении учащихся с новым учебным годом. В нем приняли участие учащиеся, преподаватели школы одаренных детей Каганского района, руководители областного, районного Кенгаша ДП "Миллий тикланиш", депутаты областного, районного Кенгаша народных депутатов, представители фонда "Махалля", ОДМ "Камолот", культурно-просветительского центра, народного образования и СМИ. В ходе мероприятия докладчики подчеркнули, что в годы независимости повысилось национальное самосознание народа, появилась возможность продемонстрировать всему миру возможности и огромный потенциал Узбекистана. Участники мероприятия подчеркнули, что в результате продуманной политики реализации "узбекской модели" развития в стране достигнуты огромные результаты во всех сферах жизни общества, позволяющие осуществлять сильную социальную политику. Кроме того, подчеркнута необходимость воспитания молодых людей в патриотическом духе, привлечения одаренной молодежи к активному участию в общественной работе. Также участников мероприятия поздравили с новым учебным годом и пожелали им успехов в начинаниях. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи