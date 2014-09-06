Конкурс молодых художников

Конкурс молодых художников06.09.2014 12:14
БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 сентября. /УЗИНФОРМ/. 5 сентября в Бухарском музее народного прикладного искусства "Мохи-хосса" был организован конкурс на тему "Облик архитектурных памятников в творчестве молодых художников", организованный Бухарским музеем "Мохи-хосса" совместно с Бухарским областным Кенгашем УзЛиДеП.
Цель мероприятия – празднование 23-й годовщины независимости Республики Узбекистан и воспитание в патриотическом духе молодых художников.
В нем участвовали работники Бухарского музея, представители областного Кенгаша УзЛиДеП, учащиеся школы интерната искусства.
Мероприятие открыл директор музея народного прикладного искусства "Мохи-хосса", который поздравил всех участников с 23-й годовщиной независимости страны. Также выступил представитель областного Кенгаша УзЛиДеП, проинформировав участников о правилах конкурса.
В ходе мероприятия участники соревновались по рисованию исторических здании и произведений искусства, экспонатов музея. Также представители музея организовали экскурсию для участников по музею.
По итогам мероприятия победителям были вручены ценные подарки и дипломы.
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