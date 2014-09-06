Разъяснены правила трудовой безопасности

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 сентября. /УЗИНФОРМ/. 5 сентября в общеобразовательной школе № 9 Пешкунского района состоялась учеба по защите труда и технике безопасности, организованная Бухарским областным Кенгашем Федерации профсоюзов Узбекистана.

Целью мероприятия выступило обучение правилам защиты труда и техники безопасности, специалистов государственных организаций, ответственных за технику безопасности и защиту труда.

В мероприятии приняли участие представители Бухарского областного Кенгаша Федерации профсоюзов Узбекистана, специалисты по технике безопасности и защиты труда государственных организаций района, профсоюзы района.

В ходе мероприятия участникам была предоставлена информация о нормативно-правовых актах Узбекистана по защите труда, а также, обеспечения технике безопасности на предприятиях и других организациях.

В частности, были разъяснены Закон Узбекистана "О защите труда" и трудовой кодекс Республики. Вместе с этим, были разъяснены внутренние правила обеспечения техники безопасности и защиты труда. Была подчеркнута необходимость обеспечения работников предприятий специальной одеждой, обувью и другими средствами защиты.

Также в процессе мероприятия разъяснен порядок составления и подписания коллективного договора, разработки инструкций по защите труда, пути предотвращения несчастных случаев.

В заключение мероприятия участникам были предоставлены соответствующие раздаточные материалы.

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