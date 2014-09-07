В "Мангалочьем дворике" прошел вечер в честь Дня независимости

ТАШКЕНТ, 7 сентября. /УЗИНФОРМ/. Не остался в стороне от празднования Дня независимости клуб "Мангалочий дворик" при Российском центре науки и культуры в Ташкенте.

Как сообщает пресс-служба РЦНК, "Мангалочий дворик" в качестве девиза вечера взял из одного из стихотворений Анны Ахматовой "Узбекистан – родина бессмертных роз и сухого винограда…". Ставшее эпиграфом к встрече, это стихотворение, собрало на днях в зале не только любителей поэзии, но и природы.

В зале "Мангалочьего дворика" была развернута фотовыставка этюдов "Времена года в Ташкенте", которые подготовила искусствовед, руководитель клуба Альбина Маркевич.

Флорист и экскурсовод Ботанического сада в Ташкенте Ада Стадникова поведала гостям много интересного о разведении цветов, разнообразные черенки которых, в свое время, привозил со всей Земли великий полководец, мыслитель и государственный деятель Амир Темур.

Поэт Олег Бордовский прочитал стихи, посвященные Узбекистану, в том числе произведение Сергея Есенина о восточных розах "Тихо розы бегут по полям…", а известный ташкентский бард Геннадий Арефьев исполнил романсы на стихи Хамида Алимджана.

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