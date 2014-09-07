Неделя музеев проходит в Намангане

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 сентября. /УЗИНФОРМ/. В пятницу в Наманганском доме-музее памяти и почестей прошла встреча с курсантами автошколы "Ватанпарвар", студентами академического лицея при Наманганском инженерно-технологического института и учениками школ №№ 27 и 34.

По залам музея юных гостей провела хранитель фондов Лола Расулова, рассказавшая немало интересного об экспонатах.

Перед молодежью выступили заместитель начальника областного управления культуры и спорта Озода Усманова, руководитель ансамбля "Ёр-Ёр" Ёкутхон Рахматуллаева и другие.

А затем артисты областного дворца культуры, студенты колледжа искусств и школьники выступили показали ряд концертных номеров.

"Экспозиция очень интересная и она произвела на меня большое впечатление. Я и не знал, что Вторая мировая война оставила столь трагический след в истории", – делится впечатлениями певец Ёкубжон Мирзакарим, исполнивший прекрасную песню о Родине.

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