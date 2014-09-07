Веломарафон прошел в Намангане

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 сентября. /УЗИНФОРМ/. В пятницу одну из центральных улиц Намангана заполонила веселая ватага велосипедистов – это в седьмой раз прошел веломарафон "Камолот-TUR", посвященный Дню независимости Узбекистана.

Стартовали любители велоспорта от комплекса "Сов савдо" около железнодорожного вокзала, а финишировали на площади Тинчлик. Длина трассы, по словам заместителя директора спортшколы № 1 при областном управлении по делам культуры и спорта Нозимжона Мамаджанова, составила около 6 километров. Всего в веломарафоне приняли участие около 400 девушек и юношей.

Зачет шел по трем возрастным категориям: 9 – 14 лет, 15 – 17 лет и 18 – 30 лет. Занявшие первое – третье места были награждены призами от ОДМ "Камолот". Также ценные подарки получили лауреаты в номинациях "самый юный участник", "самый старший участник" и других.

Основная цель велопробега, впрочем, не спортивная, а заключается в приобщении молодежи к здоровому образу жизни, пропаганде велосипеда как вида активного отдыха.

Победители велопробега получили право участвовать в республиканском финале, который пройдет 12 – 14 сентября в Ташкенте.

Отметим, что веломарафон "Камолот-TUR" проводится совместно областным хокимиятом, отделением ОДМ "Камолот", областным объединением профсоюзов, областными управлениями внутренних дел, по делам культуры и спорта, народного образования, среднеспециального образования, здравоохранения, региональным отделением Фонда развития детского спорта при Министерстве народного образования, областным отделением фонда "Махалля".

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