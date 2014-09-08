Встреча с лауреатами Пушкинского конкурса из Узбекистана пройдет в РЦНК

ТАШКЕНТ, 8 сентября. /УЗИНФОРМ/. Лауреатов 14-го Международного Пушкинского конкурса из Узбекистана будут чествовать в Российском центре науки и культуры 9 сентября. Об этом сообщает пресс-служба РЦНК.

В этом году в числе 50 победителей этого популярного конкурса, проводимого для педагогов-русистов стран СНГ, оказалось 7 представителей Узбекистана, причем сразу трое – из Намангана. Также среди лауреатов конкурса - педагоги из Ташкента, Каракалпакстана, Самарканда и Андижана.

Организаторами конкурса являются "Российская газета" и департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы при поддержке МИД России и Фонда "Русский мир".

Темой конкурсного сочинения в этом году "Пушкин. Интернет. Базар. Кто же настоящий учитель русского в моей стране?".

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