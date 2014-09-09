Новое здание школы

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 9 сентября. /УЗИНФОРМ/. В субботу в Шафирканском районе Бухарской области состоялось торжественное открытие нового здания общеобразовательной школы № 16, в котором приняли участие преподаватели, ученики школы, их родители, представители облуно и районо, хокимията района и другие.

Ремонт старого корпуса и возведение дополнительного здания школы было осуществлено в соответствии с Постановлением главы Узбекистана "Об инвестиционной программе" от 2014 года. Теперь в школе смогут обучаться 270 учеников.

Строительно-ремонтные работы проводило ООО "Хужа Гуломте", которое для этого освоило свыше 905 миллионов сумов. На постройку нового здания потребовалось около 6 месяцев.

Новый облик школы и ее новое здание придали своеобразный вид махалле "Богиафзал", на территории которой расположено данное учебное заведение.

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