



В Бухаре прошел областной этап детских состязаний



БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 9 сентября. /УЗИНФОРМ/. В Бухаре 8 сентября завершился областной этап состязаний среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений под названием "Согломжон – полвонжон" ("Здоровый - значит сильный"), организованный в рамках Государственной программы "Год здорового ребенка". В областном этапе приняло участие 13 команд из числа детей возрасте 5-6 лет. В состязаниях члены жюри испытали ловкость, быстроту и меткость детей. В заключение состязаний победителями признаны команды города Бухары, Шафирканского, Жандарского и Гиждуванского районов. Кроме этого, отличились команды Бухарского и Пешкунского районов. Участники соревнований были награждены подарками от областного управления народного образования, областного филиала Фонда развития детского спорта Узбекистана, а также международного фонда "Соглом авлод учун". УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи