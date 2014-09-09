В МИДе обсуждены практические аспекты узбекско-китайских отношений

ТАШКЕНТ, 9 сентября. /УЗИНФОРМ/. 8 сентября в Министерстве иностранных дел Узбекистана была проведена встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики Сунь Лицзе, посвященная обсуждению графика и повестки дня предстоящих двусторонних контактов на различных уровнях, а также практических аспектов межгосударственных отношений в различных сферах.

В ходе встречи отдельное внимание уделено вопросам развития сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, в том числе, участию делегаций обеих стран в запланированных мероприятиях в Узбекистане и КНР, сообщает пресс-служба узбекского внешнеполитического ведомства.

Напомним, что предыдущий визит в МИД Узбекистана китайский посол нанес 4 августа. Тогда были обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений, в том числе, практические аспекты предстоящих узбекско-китайских политических контактов.

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