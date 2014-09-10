Конкурс ровесников независимости

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 сентября. /УЗИНФОРМ/. 8 сентября в городе Кагане Бухарской области по инициативе областного Кенгаша ДП "Миллий тикланиш" состоялся конкурс на тему "Мы - ровесники и дети независимости", посвященный 23-летию государственной независимости Республики Узбекистан.

Мероприятие нацелено на определение талантливых учеников, пропаганду среди населения успехов, достигнутых в стране за годы независимости.

В нем приняли участие учащиеся, преподаватели колледжа промышленного колледжа Кагана, представители областного, городского Кенгашей ДП "Миллий тикланиш", районного Кенгаша ОДМ "Камолот", фонда "Махалля", культурно-просветительского центра.

В ходе мероприятия выступившие поздравили всех участников с 23-й годовщиной независимости страны, подчеркнули, что в годы независимости повысилось национальное самосознание народа, появилась возможность продемонстрировать возможности и огромный потенциал Узбекистана.

Кроме того, подчеркнута необходимость воспитания молодежи в патриотическом духе, привлечения одаренной молодежи к активному участию в общественной работе. Также участников мероприятия поздравили с новым учебным годом и пожелали им успехов в начинаниях. Далее организаторы проинформировали участников о правилах конкурса.

В ходе мероприятия участники соревновались в написании сочинения на тему "Мы - ровесники и дети независимости".

По итогам мероприятия победителям были вручены ценные подарки и дипломы.

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