



В целях укрепления репродуктивного здоровья



БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 сентября. /УЗИНФОРМ/. 9 сентября в Бухаре состоялась региональная видеоконференция на тему "Укрепление репродуктивного здоровья граждан – гарантия крепкой семьи и здоровья ребенка", организованная фракцией СДП "Адолат" в Законодательной палате Олий Мажлиса Узбекистана совместно с Бухарским областным Кенгашем СДП "Адолат". Цель мероприятия – анализ состояния реализации мер по обеспечению репродуктивного здоровья граждан, обсуждение вопросов внедрения инновационных технологий в сферу здравоохранения и выработка рекомендаций. В мероприятии приняли участие представители Комитетов женщин области, органов самоуправления граждан, сотрудники областных управлений народного образования, здравоохранения, областного центра репродуктивного здоровья, сотрудники областного СДП "Адолат" и СМИ. В ходе видеоконференции в качестве докладчиков выступили члены фракции СДП "Адолат" в нижней палате парламента, представители Министерства здравоохранения, Республиканского центра репродуктивного здоровья. Выступившие читали доклады по совершенствованию правовой основы защиты репродуктивного здоровья граждан, матерей и детей. Также была разъяснена роль современных контрацептивных средств в обеспечении репродуктивного здоровья населения. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи