Фестиваль немецкоговорящих театральных групп пройдет в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 10 сентября. /УЗИНФОРМ/. Традиционный театральный фестиваль немецкоговорящих любительских театральных групп Узбекистана пройдет в Молодежном театре столицы страны 13 и 14 сентября. Об этом сообщает Отдел культуры и прессы посольства Федеративной Республики Германия в Ташкенте.

Участники четырех театральных любительских групп культурных центров немцев Узбекистана "Wiedergeburt" в Ташкенте, Самарканде, Бухаре и Фергане покажут на сцене спектакли на немецком языке, отмечается в сообщении.

При этом у театральных групп была возможность отточить свое мастерство во время театральных практических семинаров под руководством театрального педагога из Германии Ютты Бенен.

В программе фестиваля будет пьеса "Счастливый день" театральной группы из Бухары, действие которой происходит в аду. Немецкий культурный центр из Ферганы поставит на сцене пьесу "Я дышу для тебя", которая рассказывает о любви и счастье. Во второй день группа из Самарканда покажет пьесу "Наследники Мюнхгаузена" с невероятными историями. А в заключение театральная группа из Ташкента представит пьесу "Бешеная кровь", где учительница вынуждена применить необычные методы, чтобы показать трудным ученикам их же поведение.

Мероприятие ориентировано в первую очередь на учащихся и студентов с хорошим уровнем немецкого языка из школ, лицеев, институтов и университетов Ташкента.

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