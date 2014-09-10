



Узбекский лидер отправляется в Таджикистан



ТАШКЕНТ, 10 сентября. /УЗИНФОРМ/. 11 сентября Президент Узбекистана Ислам Каримов отправится с двухдневным визитом в Таджикистан, где пройдет очередное заседание Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В ходе встречи в Душанбе руководители стран-членов ШОС обсудят перспективы дальнейшего совершенствования деятельности организации, вопросы обеспечения региональной безопасности, активизации экономического и инвестиционного сотрудничества, взаимодействия в транспортно-коммуникационной сфере и другие вопросы, представляющие взаимный интерес, сообщает пресс-служба узбекского лидера. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи