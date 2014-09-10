Депутаты обсудили пути укрепления репродуктивного здоровья граждан

ТАШКЕНТ, 10 сентября. /УЗИНФОРМ/. 9 сентября в Законодательной палате Олий Мажлиса Узбекистана прошел "круглый стол" на тему "Репродуктивное здоровье населения — залог крепкой семьи и воспитания здорового ребенка", организованный парламентской фракцией Социал-демократической партии Узбекистана "Адолат".

В ходе встречи участники обсудили созданные в стране за годы независимости нормативно-правовые и организационные условия для укрепления здоровья населения, прежде всего женщин и детей, воспитания физически здорового и духовно развитого подрастающего поколения, реализуемые реформы и государственные программы в данной сфере, в том числе, "Здоровая мать — здоровый ребенок", "Государственная программа по дальнейшему укреплению репродуктивного здоровья населения, защите здоровья женщин, подростков и детей на 2014-2018 годы" и другие. Была отмечена роль работающих в стране современных медицинских учреждений, ежегодной иммунизации детей, развития информационной системы здравоохранения и проведения профилактических разъяснительных работ среди женщин фертильного возраста и членами их семей, значение координации межведомственного сотрудничества, мониторинга и оценки реализации мер по защите здоровья матерей, новорожденных и подростков, а также приведены показатели, доказывающие эффективность принимаемых мер.

Как сообщает информационная служба нижней палаты парламента, по итогам беседы за "круглым столом" были разработаны предложения и рекомендации по разъяснению принципов здорового образа жизни среди женщин и детей, использованию нереализованных возможностей в данной сфере, укреплению социального партнерства государственных и негосударственных организаций в решении назревших вопросов на местах.

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