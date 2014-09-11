Наманганец стал чемпионом страны по муайтаю

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 сентября. /УЗИНФОРМ/. В минувшие выходные в Ташкенте завершился чемпионат Узбекистана по тайскому боксу (он же муайтай). Честь Наманганской области успешно отстоял парень из Наманганского района Умиджон Нуриддинов, победивший всех своих соперников.

22-летний борец выступает в весовой категории 51 кг по правилам WAK-1 F. В финале он одолел ташкентца Улугбека Косимова, что и принесло спортсмену золотую медаль.

Благодаря этой победе Умиджон примет участие в международном турнире в Индии, который начнется 22 сентября.

Стоит сказать, что У. Нуриддинов параллельно успешно учится в Наманганском колледже искусств на актерском отделении. Единоборствами увлекается с 10 лет. Он трехкратный чемпион Узбекистана, неоднократно побеждал на международных турнирах – в Таджикистане, Таиланде, Казахстане, Иране.

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