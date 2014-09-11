Наманганские баскетболисты выиграли республиканский турнир

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 сентября. /УЗИНФОРМ/. Сборная Наманганской области, составленная из воспитанников спортшкол олимпийского резерва №№ 1 и 3, а также ДЮСШ № 9 стала победителем турнира среди детских спортшкол среди спортсменов не старше 15 лет.

Подопечные известного специалиста Фарруха Саркиева последовательно обыграли коллективы Самаркандской области – 45:11, каракалпакстанцев – 49:33, соседей-ферганцев – 39:23, а в решающем матче – сборную Бухарской области – 34:25. Стопроцентный результат принес наманганцам безоговорочную победу в турнире.

Помимо этого, в состав юношеской сборной Узбекистана привлечены хорошо себя проявившие в данном соревновании члены сборной Наманганской области Шухрат Муродходжаев, Тимур Закиров, Элер Иномов, Бахтиер Насриддинов, Махмуджон Журабоев, Ойбек Бекпулатов.

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