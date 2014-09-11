Олимпийские надежды велосипедиста Дильмурода Сиддикова

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 сентября. /УЗИНФОРМ/. Студент Республиканского спортколледжа олимпийского резерва, в этом году закончивший специализированную детско-юношескую спортшколу олимпийского резерва (СДЮСШОР) № 2 Намангана, надеется выступить в составе сборной Узбекистана по велоспорту на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Но пока Дильмурод поборется за право участвовать в предстоящем в конце сентября мировом чемпионате по велоспорту.

Главный отборочное соревнование стартовало в Самарканде 9 сентября – это национальный чемпионат. По его итогам и будет сформирована сборная страны.

Дильмурод – один из сильнейших гонщиков на треке в Узбекистане, добивался успехов в международных турнирах. Так, в июле он стал бронзовым призером соревнований в Инчхоне (Южная Корея).

Чтобы попасть в Испанию, где и будут разыгрываться медали чемпионата мира, Дильмуроду необходимо обязательно победить. Планируется, что от Узбекистана на мировое первенство поедут 7 юниоров. Сильнейшие взрослые спортсмены выступят на Азиатских играх в Инчхоне, которые пройдут в те же сроки, что и мировой форум.

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