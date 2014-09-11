В РЦНК обсудили судьбы христианства в средней Азии

ТАШКЕНТ, 11 сентября. /УЗИНФОРМ/. 9 сентября состоялись Вторые научно-просветительские чтения "Судьбы христианства в Средней Азии: история и современность", а также первые региональные Рождественские образовательные чтения "Князь Владимир. Цивилизационный выбор Руси".

Чтения в рамках Дня Среднеазиатского митрополичьего округа прошли в конференц-зале административного центра Ташкентской и Узбекистанской епархии при поддержке Представительства Россотрудничества в Узбекистане, сообщает пресс-служба представительства.

Отметим, что решение о праздновании Дня Среднеазиатского митрополичьего округа 8 сентября было принято год назад. Одновременно с этой датой также отмечается День Ташкентской и Узбекистанской епархии.

Участники чтений поднимали вопросы гуманности и нравственного воспитания молодежи, а также толерантности в отношениях между приверженцами ислама и христианства.

Принявший участие в обсуждении руководитель Представительства Россотрудничества в Узбекистане Виктор Шулик отметил, что наиболее важным аспектом образования для молодых людей сегодня является именно духовное просвещение.

С обращением к участникам чтений выступили заместитель директора Республиканского интернационального культурного центра Сергей Миронов, советник Посольства Российской Федерации в Республике Узбекистан Сергей Соколов, председатель Русского культурного центра в Ташкенте Александр Аристов, а также представители научной интеллигенции Узбекистана, преподаватели, студенты Ташкентской православной духовной семинарии.

Всего было заслушано более 30 докладов. Свою лепту в дискуссию внесли выступления главы Среднеазиатского митрополичьего округа, митрополита Ташкентского и Узбекистанского Викентия, епископа Душанбинского и Таджикистанского Питирима, епископа Бишкекского и Кыргызстанского Даниила, а также руководителя научной службы просветительского отдела Ташкентской и Узбекистанской епархии Юрия Флыгина.

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