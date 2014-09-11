Встреча с лауреатами Пушкинского конкурса

ТАШКЕНТ, 11 сентября. /УЗИНФОРМ/. Торжественную встречу приготовили лауреатам 14-го Международного Пушкинского конкурса учителей русского языка из Узбекистана в Российском центре науки и культуры в Ташкенте.

Мероприятие прошло 9 сентября. А накануне вечером группа из 7 человек вернулась из Москвы, где для них и других лауреатов конкурса была организована ознакомительная и развлекательная программы.

Напомним, что Андрей Анфиров (Ташкент), Рано Джуманова (Каракалпакстан), Нариман Искандаров, Азиза Мирзаназарова, Дилором Исломова (Наманган), Гуландон Каюмова (Самарканд), Мухаббат Муллажанова (Андижан) встретились в Москве с организаторами конкурса, которыми выступают "Российская газета", департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы при поддержке МИД России и Международного фонда "Русский мир".

Тема конкурсного сочинения в этом году "Пушкин. Интернет. Базар. Кто же настоящий учитель русского в моей стране?"

Руководитель Представительства Россотрудничества в Узбекистане Виктор Шулика поздравил лауреатов.

Один из лауреатов – Нариман Искандаров (Наманган) – поделился своими впечатлениями от поездки. По его словам, все были в восторге. Особенно он отметил, что благодаря поездке педагоги-русисты смогли побывать в пушкинских местах Москвы, увидеть воочию, как российская столица отмечает свой День города.

"Потрясающе выглядит восстановленный недавно дворцовый комплекс "Царицыно". Здесь мы не только увидели тщательно сохраненный в первозданном виде шедевр архитектуры XVIII века, но стать участниками небольшого костюмированного представления на мотивы петровских времен", – рассказал Нариман Искандаров корреспонденту ИП "УЗИНФОРМ".

Также неизгладимое впечатление на всю группу произвел традиционный грандиозный международный фестиваль духовых оркестров "Спасская башня" и возможность присутствовать на открытых уроках в общеобразовательных школах.

Лауреаты выразили благодарность Представительству Россотрудничества в Узбекистане за оказанную помощь в организации поездки.

По их мнению, стоит задуматься об организации Клуба лауреатов Пушкинского конкурса в Ферганской долине, или хотя бы Наманганской области. В этом году ее представляли сразу 3 лауреата, а ранее такой чести были удостоены учитель-русист Андрей Володин и два преподавателя Наманганского университета – Кадыр Насыров и Фарид Ахунов.

Отметим, что русский язык – один из самых распространенных языков в мире, на нем, по самым скромным оценкам, говорят более 260 млн. человек.

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