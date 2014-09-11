



Узбекский лидер отбыл на саммит ШОС



ТАШКЕНТ, 11 сентября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Ислам Каримов отбыл в Душанбе, где 11-12 сентября пройдет очередное заседание высшего органа Шанхайской организации сотрудничества – Совета глав государств. Как сообщает пресс-служба главы государства, основными темами форума станут обсуждение перспектив дальнейшего совершенствования деятельности организации, вопросов обеспечения региональной безопасности, активизации экономического и инвестиционного сотрудничества, взаимодействия в транспортно-коммуникационной сфере и другие. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи