В целях воспитания гармонично развитого поколения

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 сентября. /УЗИНФОРМ/. 10 сентября в Каракульском районе Бухарской области Узбекистана состоялась беседа за "круглым столом", посвященная роли психологического воспитания в системе народного образования, организованная по инициативе районного отдела народного образования.

В мероприятии, нацеленном на обсуждение вопросов психологического воспитания учащейся молодежи, выявление проблем в работе психологов общеобразовательных школ, а также определение задач педагогов- психологов, приняли участие психологи-педагоги школ района, представители районо, Комитета женщин, органов самоуправления граждан и другие.

В процессе беседы за "круглым столом" ее участники обсудили методы рациональной организации работы в педагогическом коллективе, процессы воспитательной работы с молодежью, а также совместную деятельность педагогов и родителей в психологической поддержке учащихся образовательных учреждений.

В заключение мероприятия между участниками состоялась дискуссия, направленная на выявление имеющихся проблем в работе педагогов-психологов, а также на выработку соответствующих предложений по повышению эффективности их деятельности.

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