Курсом реформ

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БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 сентября. /УЗИНФОРМ/. 11 сентября в Жандарском районе Бухарской области Узбекистана прошла встреча, посвященная вопросам развития в районе малого бизнеса и частного предпринимательства. Цель организованного по инициативе районного Комитета женщин мероприятия заключалась в повышении правовых, экономических знаний женщин-предпринимателей. В мероприятии приняли участие представители районного отделения ассоциации "Тадбиркор аел", сотрудники местных банков, представители инспекции по регистрации предпринимателей при районном хокимияте, женщины-фермеры, женщины-предприниматели и другие. В ходе встречи ее участники осветили порядок выдачи кредитов, виды и пути получения льготных кредитов, а также обсудили порядок регистрации предпринимателей. Также участникам мероприятия разъяснен установленный порядок предоставления залога для получения кредита и приведен перечень документов, необходимых при открытии семейного предприятия. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи