Разъяснена деятельность партийных представителей

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 сентября. /УЗИНФОРМ/. 11 сентября в Бухаре прошел семинар, посвященный практике использования института наблюдателей, уполномоченных и доверительных представителей от ДП "Миллий тикланиш" в ходе парламентских выборов.

В мероприятии, организованном областным Кенгашем ДП "Миллий тикланиш", приняли участие депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана, сотрудники предприятий, учреждений и организаций области, привлекаемые к избирательной кампании в качестве наблюдателей, уполномоченных и доверительных представителей, руководители и сотрудники аппарата областного Кенгаша партии, председатели районных и городских Кенгашей партии и СМИ.

В ходе семинара присутствовавшим разъяснены основы успешного участия ДП "Миллий тикланиш" в предстоящих выборах, законодательные механизмы участия активистов в качестве наблюдателя, уполномоченного и доверительного представителя на выборах и методы осуществления деятельности наблюдателя, уполномоченного и доверительного представителя.

По итогам выступлений состоялась дискуссия, в ходе которой был выдвинут ряд предложений и рекомендаций по усилению деятельности партии в данном направлении.

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