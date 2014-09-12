Узбекский лидер провел в Душанбе ряд встреч

НОВОСТИ В МИРЕ, 12 сентября. /УЗИНФОРМ/. 11 сентября в рамках пребывания в Таджикистане, где проходит очередное заседание Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества, Президент Узбекистана Ислам Каримов провел в Душанбе ряд встреч со своими коллегами.

В частности, узбекский лидер провел встречи с Президентом Исламской Республики Иран Хасаном Рухани, Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Встречи были посвящены обсуждению важнейших вопросов двусторонних отношений и международной проблематики.

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