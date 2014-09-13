"Афганский ветер" на немецком языке

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 сентября. /УЗИНФОРМ/. В среду в НамГУ прошла презентация романа известного детективного писателя Исокжона Нишанова на немецком языке "Афганский ветер", переведенной издательством "Шлоссер" в ФРГ.

Вел мероприятие проректор НамГУ А. Гаффаров. Доцент Зохиджон Садыков, переводивший книгу на немецкий язык, рассказал о том, как шла работа над немецким вариантом книги.

Директор издательства "Наманган" Анвар Икрамов, писатели Бокий Мирзо, Содик Сайхун и Рустамжон Умматов, и преподаватели факультета филологии НамГУ отметили роль и значение этого события в литературной жизни Узбекистана.

Это первый детективный роман узбекского автора, изданный в Европе за годы независимости Узбекистана.

Действие романа происходит в многострадальном Афганистане. По сюжету узбекский разведчик Рахмон внедряется в ИДУ, где получает ценные сведения и расстраивает планы террористов.

Студенты смогли пообщаться с автором, задать вопросы и получить памятные экземпляры книги.

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