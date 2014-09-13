Наманганские бегуны победили на открытом чемпионате страны

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 сентября. /УЗИНФОРМ/. Сборная Наманганской области успешно выступила на открытом чемпионате Узбекистана по легкой атлетике. Подопечные Жамила Шоазамова заняли первое место во второй группе. Наши бегуны набрали в командном зачете 245 баллов и опередили соперников из Сурхандарьи.

Отличилась победительница игр "Баркамол авлод-2014" Нурхон Мухиддинова. В беге на 3000 метров студентка Учкурганского педагогического профессионального колледжа финишировала первой, а на дистанции в два раза короче она завоевала "бронзу".

Неплохо проявила себя и бегунья на стайерскую дистанцию 5 тысяч метров студентка Чустского спортколледжа Ойдина Хамидова, пришедшая к финишу второй.

А студентка Наманганского спортколледжа олимпийского резерва Гузал Набижонова в беге на 3 тысячи метров принесла нашей команде бронзовую медаль.

В эстафете 4х400 метров четверка наманаганских девушек уступила первенство спортсменкам столицы и Ташкентской области, финишировав сразу за ними на третьем призовом месте.

Всего в турнире участвовало 285 спортсменов Узбекистана, а также представители Казахстана.

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