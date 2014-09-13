Школьники Туракургана встретились с ветеранами

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 сентября. /УЗИНФОРМ/. В четверг Туракурганском музее памяти и почестей ученики ряда школ района – №№ 1, 3, 9 и других – встретились с ветеранами. Мероприятие было посвящено проходящей сейчас в Наманганской области Узбекистана Неделе музеев.

Сначала юные гости ознакомились с экспозицией музея. Внимание их привлекла дивизионная пушка ЗиС-3, которая использовалась на фронтах Великой Отечественной войны и некоторые другие экспонаты.

Затем перед ними выступили ветеран-педагог Нурмахаммад Абдурахимов, директор музея Абдулходи Паттаев, историк и журналист Бурхонжон Низомов. Они подчеркнули, что Туракурганский район дал миру многих выдающихся людей.

Так, здесь родился выдающийся правитель и поэт Захириддин Мухаммад Бабур, писатель, просветитель и фотограф Ферганской долины Исхокхон-тура Ибрат.

Представитель духовенства Усмонжон-хожи Рахманов рассказал, что сейчас в районе идет работа по восстановлению памяти выдающегося государственного деятеля эпохи Кокандского ханства Хожи Ахмад Валий, легенды о добрых делах которого и сейчас передаются аксакалами внукам. Скоро начнутся работы по реконструкции его мавзолея в селе Шаханд, уже издана книга о Ахмаде Валий писателя и журналиста Содика Сайхуна.

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