В литературной гостиной РЦНК вспомнили первых учителей

ТАШКЕНТ, 13 сентября. /УЗИНФОРМ/. Очередная встреча в литературной гостиной "Мангалочий дворик" Анны Ахматовой в Российском центре науки и культуры в Ташкенте 11 сентября была посвящена воспоминаниям о первых учителях.

Искусствовед Альбина Маркевич позаимствовала название вечера у Н.А.Некрасова, который словами "Учитель, пред именем твоим позволь преклонить колено" выразил благодарность своему наставнику Виссариону Белинскому.

Ярко и по-актерски живо о своей первой учительнице рассказал поэт Евгений Тепляков. Он поведал собравшимся трогательную историю о том, как в послевоенные годы его учительница приютила троих сирот и как делилась с ними последним, что у нее было.

Фотографии своих первых учителей до сих пор бережно хранит поэт Александр Курышев, признавшийся на встрече в том, что именно им он обязан тем, что умеет и знает в жизни.

Вдохновенно говорили о своих наставниках юные гости литературного вечера, волонтеры Российского центра науки и культуры в Ташкенте Анна Белоус, Кристина Ким, Владислав Седельников, Анна Власова и другие.

Подводя итог мероприятия, Альбина Маркевич поблагодарила всех присутствующих за живую беседу и теплые воспоминания о первых учителях, о том, насколько дорог и важен труд в этой благородной профессии.

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