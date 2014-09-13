Делегация МИД Узбекистана провела в Пекине двусторонние консультации

НОВОСТИ В МИРЕ, 13 сентября. /УЗИНФОРМ/. 12 сентября делегация внешнеполитического ведомства Узбекистана прибыла в столицу Китайской Народной Республики, Пекин, где в этот день прошел очередной раунд двусторонних консультаций по вопросам борьбы с терроризмом.

На переговорах китайскую сторону представляла делегация во главе с директором департамента по вопросам внешней безопасности МИД КНР Лю Гуанъюанем.

В ходе консультаций участники обсудили текущее состояние узбекско-китайского сотрудничества в данной сфере и перспективные направления развития взаимодействия, сообщает МИД Узбекистана.

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