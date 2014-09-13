Ислам Каримов принял участие в саммите глав-государств ШОС

НОВОСТИ В МИРЕ, 13 сентября. /УЗИНФОРМ/. 12 сентября Президент Узбекистана Ислам Каримов, находящийся с двухдневным визитом в Таджикистане, принял участие в прошедшем в этот день в Душанбе очередном заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества, на котором главы Узбекистана, Таджикистана, Китая, России, Казахстана и Кыргызстана обсудили перспективы дальнейшего совершенствования деятельности организации, укрепления торгово-экономического взаимодействия, обеспечения региональной безопасности и стабильности, а также другие вопросы, представляющие общий интерес. В заседании также приняли участие представители государств-наблюдателей, ряда международных и региональных организаций, а также почетные гости.

Как сообщает пресс-служба главы узбекского государства, в своем выступлении Ислам Каримов становился на ситуации, складывающейся сегодня в Афганистане, на текущем положении дел в мировой экономике, а также поделился своим мнением относительно урегулирования украинской проблемы.

По итогам саммита были подписаны

Душанбинская декларация глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества,

решение относительно обязательств государства-заявителя в целях получения статуса государства-члена организации,

Соглашение между правительствами государств-членов ШОС о создании благоприятных условий для международных автомобильных перевозок и другие документы.

В завершение саммита в соответствии с Хартией ШОС председательство в организации на очередной период было передано Российской Федерации.

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