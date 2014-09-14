Андижанская пловчиха мечтает выступить на Олимпиаде

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 сентября. /УЗИНФОРМ/. Учащаяся Андижанского транспортного профессионального колледжа и одна из лучших пловчих Узбекистана Надира Шамсутдинова поставила перед собой цель – выступить на Олимпийских играх.

"Плавание, спорт стали моим призванием. Как и любой молодой спортсмен, хочу взять новые высоты, мечтаю выступить на Олимпийских играх, достойно представлять Узбекистан на международной арене", – говорит она.

За 10 лет, что девушка занимается плаванием, она завоевала почти 100 медалей разного достоинства. Примерно 70 из них – золотые.

"В нашей семье я старшая из трех детей. Рядом с нашим домом – ДЮСШ по плаванию при областном управлении народного образования. В 6 лет мама привела меня в секцию плавания. Занималась под руководством тренеров Рустама и Равшана Амиловых. Их усилия не пропали даром. В 10 лет стала чемпионкой Узбекистана", – рассказывает Надира о своем спортивном пути.

В 2009 году в Гулистане на республиканских спортивных играх школьников "Умид нихоллари" она стала серебряным и дважды бронзовым призером. В том же году на международных соревнованиях в Германии узбекская пловчиха завоевала 4 золотые медали. Затем она успешно выступала на соревнованиях в Австрии, Израиле, Турции.

В нынешнем году в Намангане на финальных играх "Баркамол авлод" Надира завоевала 4 золотые медали.

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