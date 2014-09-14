Молодежь – опора общества

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 сентября. /УЗИНФОРМ/. 12 сентября в Пешкунском районе Бухарской области состоялось мероприятие, посвященное повышению активности молодежного и женского крыльев местных Кенгашей политических партий.

В мероприятии, организованном по инициативе районного хокимията, приняли участие представители молодежных и женских крыльев местных Кенгашей политических партий, сотрудники хокимията, ОДМ "Камолот" и другие.

В процессе встречи ее участники обменялись мнениями по вопросам роли политических партий в повышении социально-политической активности молодежи, воспитании молодого поколения в духе патриотизма и любви к родине. Кроме этого, в процессе мероприятия затронута тема активного привлечения молодежи к социально-политической жизни общества посредством принятия ее в ряды молодежных движений и политических партий.

Наряду с этим, участники признали, что молодежь на сегодняшний день является основной силой в деле развития как экономической, так и духовной жизни Узбекистана. Внимание участников встречи было заострено на необходимости трудоустройства молодежи, женщин, развития мировоззрения молодежи, привлечения ее к активному участию в продвижении государственной политики.

В заключение встречи подведены итоги обсуждений и обговорены мероприятия по дальнейшему повышению эффективности работы с молодежью.

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