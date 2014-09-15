"Развитие родины – общая задача"

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 сентября. /УЗИНФОРМ/. На эту тему 13 сентября в Бухарском районе прошел семинар, организованный районным Кенгашем ОДМ "Камолот" в целях повышения активности представителей молодежного движения.

В нем приняли участие представители ОДМ "Камолот", ННО, районного отдела ЗАГС, преподаватели учебных заведений района и другие.

В ходе семинара его участникам разъяснены суть и значение доклада главы государства, заявленного на праздновании 23-й годовщины государственной независимости Узбекистана. Кроме этого, освещена суть книги Ислама Каримова "Узбекистан на пороге достижения независимости".

Вместе с этим, в процессе мероприятия состоялся обмен мнениями по вопросам роли молодежных организаций в формировании гражданского общества, а также освещены понятия гражданского общества, гражданских институтов и современные методы работы молодежных организаций.

В конце семинара, присутствовавшим показан документальный фильм, посвященный 23-годовщине независимости Республики Узбекистан.

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