"Крепкая семья – важное звено современного общества"

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 сентября. /УЗИНФОРМ/. Под таким названием 13 сентября в Алатском районе Бухарской области Узбекистана прошло мероприятие, организованное районным отделением общественного фонда "Махалля".

Мероприятие было нацелено на повышение роли семьи в обществе, а также укрепление благоприятных семейных ценностей и развитие здоровья детей. В нем приняли участие жители махаллей района, председатели политических партий, районного Комитета женщин, фонда "Махалля", районного медицинского объединения и другие.

Выступившие на мероприятии рассказали о роли крепкой семьи в формировании сильного государства, отмечена роль женщин в сохранении и развитии благоприятных семейных ценностей традиций и обычаев. Не осталось на стороне и тема пресечения ранних и родственных браков, что негативно влияет в дальнейшем на здоровье молодого поколения и нарушает гармонию в обществе.

В конце мероприятия его участникам розданы буклеты и брошюры, пропагандирующие благоприятные семейные отношения, а также здоровый образ жизни.

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