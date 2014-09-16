Наманганец стал победителем республиканского "Камолот-тура"

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 сентября. /УЗИНФОРМ/. Учащийся специализированной детско-юношеской спортшколы (СДЮСШОР) № 1 олимпийского резерва Намангана Шухрат Ходжиев занял первое место в республиканском финале веломарафона "Камолот-тур".

Соревнование проводилось в субботу, 13 сентября, в столице страны Ташкенте. Его участники стартовали у здания Центрального совета ОДМ "Камолот" и должны были преодолеть 20 километров дистанции на пути к столичному спортивному комплексу "Молодежь-Камолот". Участвовали в нем победители областных этапов.

Шухрат Ходжиев на финише в группе юношей 15 – 17 лет сумел опередить каракалпакстанца Пана Даўлетбаева и ферганца Элёрбека Нишонова, занявших соответственно второе и третье места.

Веломарафон проводился в Узбекистане уже в седьмой раз. Девиз нынешнего года: "Общественное движение молодежи "Камолот" – за экологический чистый вид спорта!".

УЗИНФОРМ