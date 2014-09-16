Наманганские "средневики" вновь в числе лучших

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 сентября. /УЗИНФОРМ/. Успешно выступили на чемпионате Узбекистана среди юношей наманганские бегуны. Турнир прошел в минувшие выходные в Гулистане. Соревновались спортсмены 1999 – 2000 годов рождения.

Воспитанники тренера специализированной детско-юношеской спортшколы (СДЮСШОР) № 1 олимпийского резерва Равшана Хакимова сумели завоевать 4 медали в беге на средние дистанции.

Шохсанам Абдуллаева финишировала второй на дистанции 3000 м и третье место – в беге на полтора километра.

Джавлон Кадыров сумел пробежать 3000 м со вторым временем, а его однофамилец Жахонгир Кадыров также показал второй результат в беге на 1500 м.

Стоит сказать, что неделей раньше бегуны Наманганской области завоевали несколько медалей на открытом чемпионате Узбекистане среди взрослых.

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