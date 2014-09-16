Наманганские волонтеры навестили ветеранов

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 сентября. /УЗИНФОРМ/. В воскресенье, в Международный день памяти жертв фашизма, группа волонтеров посетила ветеранов Великой Отечественной войны и возложила цветы на братскую могилу, где захоронены погибшие в госпиталях Намангана от ран воины Красной Армии.

Как сказала одна активисток группы Карина, для нее та уже далекая война не чужая, а прийти к ветеранам, которым уже под 90 – это значит просто сделать доброе дело.

Кстати, все они не пожелали, чтобы указывались их фамилии и места работы. "Мы делаем это не для пиара, а по велению сердца", – сказал корреспонденту другой волонтер – Леша.

Ребята пришли к ветеранам не с пустыми руками, они на свои средства приобрели продукты – муку, масло, мясо, конфеты. Такие подарки они передали пережившей все 900 дней Ленинградской блокады Лидии Ивановне Филатовой и участнику Сталинградской битвы Михаилу Михайловичу Надршину.

Надо сказать, что для стариков визит молодых людей оказался совершенно неожиданным, не все помнили о Международном дне памяти жертв фашизма. Главное для них – то, что о них помнят, а радость на лицах ветеранов, по словам ребят, стала для них главной наградой.

Попутно молодые люди услышали из уст участников легендарных сражений рассказ о тех славных и страшных днях. Правда, увы, подводит ветеранов память – годы берут свое.

Эта группа волонтеров в последние годы нередко проводит подобные благотворительные акции – навещает 1 июня воспитанников детского дома инвалидов, детского центра "Бойчечак" при областном СПИД-центре и дарит им подарки, и т. п.

УЗИНФОРМ