



На пути развития экономического потенциала



БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 сентября. /УЗИНФОРМ/. 15 сентября в Бухаре прошла беседа за "круглым столом", посвященная вопросам восстановления платежеспособности субъектов предпринимательства и упрощения процессов по прекращению бизнеса. В организованном по инициативе областного Кенгаша УзЛиДеП мероприятии участвовали депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан, представители управлений юстиции, налогового комитета, по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции, Торгово-промышленной палаты, сотрудники аппарата областного Кенгаша партии и предприниматели. В процессе встречи обсуждены меры по упразднению порядка завершения деятельности предпринимательских субъектов, подняты вопросы повышения платежеспособности субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства. Наряду с этим, участникам мероприятия разъяснены нормативно-правовые акты, регламентирующие финансовые операции предпринимателей, а также предоставлена информация о деятельности областного управления Торгово-промышленной палаты по поддержке предпринимательских субъектов в данном направлении. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи