"Независимость – национальное возрождение и развитие"

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 сентября. /УЗИНФОРМ/. Под таким названием 15 сентября в Бухаре состоялось мероприятие, организованное Бухарским областным Кенгашем ДП "Миллий тикланиш", которое было нацелено на разъяснение и пропаганду речи глава государства, посвященной 23-й годовщине празднования независимости Республики Узбекистан.

В нем приняли участие председатель Центрального Кенгаша ДП "Миллий тикланиш" С. Отамурадов, депутаты парламента страны, председатели и сотрудники областного, районных и городских Кенгашей партии, члены депутатских групп партии в местных Кенгашах народных депутатов, работники центров пропаганды духовности, преподаватели образовательных учреждений Бухары и др.

В ходе мероприятия обсуждалась речь Президента Ислама Каримова на торжественном праздновании 23-й годовщины независимости Республики Узбекистан, отмечалось, что в своем выступлении глава государства особо подчеркнул необходимость поддержки молодежи во всех начинаниях, сохранения мира, развития частного предпринимательства.

Также в процессе мероприятия обсуждались достижения Республики Узбекистан за годы независимости, подняты вопросы воспитания молодого поколения в духе патриотизма.

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