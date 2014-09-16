Посол РФ посетил МВЭСИТ Узбекистана

ТАШКЕНТ, 16 сентября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Министерстве внешних экономических связей, инвестиций и торговли была проведена встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Узбекистан Владимиром Тюрденевым.

В ходе состоявшихся переговоров стороны рассмотрели перспективы дальнейшего расширения межгосударственного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, обсудили вопросы развития договорно-правовой базы двусторонних отношений и организации очередного заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в Ташкенте, сообщает МВЭСИТ Узбекистана.



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