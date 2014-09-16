Палестинский посол посетил МИД Узбекистана

ТАШКЕНТ, 16 сентября. /УЗИНФОРМ/. 15 сентября в Министерстве иностранных дел Узбекистана была проведена встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Палестина Мухаммадом Абдуллой Таршахани, которая была посвящена обсуждению практических вопросов узбекско-палестинского сотрудничества в различных сферах, в том числе, предложений по расширению договорно-правовой базы отношений.

На встрече также состоялся обмен мнениями по отдельным международным проблемам, складывающейся ситуации на Ближнем Востоке, сообщает внешнеполитическое ведомство Узбекистана.

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