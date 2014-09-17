В целях развития предпринимательской сферы

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 сентября. /УЗИНФОРМ/. 16 сентября в Вабкентском районе Бухарской области по инициативе районного Кенгаша УзЛиДеП была организована беседа за "круглым столом" на тему: "Составление бизнес-плана в предпринимательской деятельности и обоснование его с технической стороны".

В мероприятии, нацеленном на обсуждение сути и значения нормативно-правовых актов, регламентирующих сферу развития малого бизнеса и частного предпринимательства, приняли участие депутаты областного, районного Кенгаша народных депутатов, председатели первичных партийных организаций, представители ОДМ "Камолот", фонда "Махалля", предприниматели, фермеры и СМИ.

В процессе беседы за "круглым столом" присутствующим были разъяснены основные пункты Законов Республики Узбекистан "О семейном предпринимательстве", "О гарантиях свободы предпринимательской деятельности" и Постановления Президента Республики Узбекистан "О дополнительных мерах по поддержке экспорта субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства".

В ходе дискуссий были обсуждены вопросы, связанные с оказанием правовой и материальной поддержки семьям, желающим организовать собственное предприятие, порядком предоставления льгот и преференций субъектам малого бизнеса и частного предпринимательства, расширением потенциальных возможностей для экспорта продукции, производимой отечественными предпринимателями.

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