Представитель Продовольственной программы ООН посетила МВЭСИТ Узбекистана

ТАШКЕНТ, 17 сентября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня субрегиональный координатор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по Центральной Азии, представитель данной международной структуры в Узбекистане Юрико Шоджи посетила Министерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики для обсуждения вопросов дальнейшего расширения двустороннего практического сотрудничества с учетом начала деятельности представительства ФАО в Ташкенте.

Как сообщает пресс-служба МВЭСИТ, в ходе переговоров Ю.Шоджи особо отметила плодотворные результаты конференции "О важнейших резервах реализации продовольственной программы в Узбекистане", прошедшей с 5 по 6 июня в узбекской столице.

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